ضبط مدمن هارب وتشميع 3 مصحات مخالفة بالعبور

تمكن رجال مباحث قسم العبور بالقليوبية من ضبط مدمن تمكن من الهرب خلال خضوعه لجلسات العلاج بإحدى المصحات بالحى الخامس بمدينة العبور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

















تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بتلقيه بلاغا من أحد سكان الحى الخامس بالعبور التابع لدائرة القسم، وعلى الفور توجه المقدم يوسف الشامى، رئيس مباحث العبور، وبالفحص تبين تمكن أحد المدمنين المودعين بأحد مصحات علاج الإدمان بالحى من الهرب من على سور المصحة.









كما تبين اختباء المدمن بأحد العقارات المجاورة للمصحة بالحى، وهو ما دفع الأهالى إلى تقديم بلاغ لسرعة ضبطه، وبالفعل تم ضبط المدمن وإعادته للمصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.









من جانبه، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه تم فحص التراخيص الخاصة بعدد من المصحات الموجودة بنطاق الحى الخامس بالمدينة، وتبين مخالفة 3 مصحات لتراخيص مزاولة النشاط، وعلى الفور تم إصدار قرارات غلق لها وتم تنفيذها اليوم وإبلاغ جهات الأمن والتنسيق مع الجهاز وتنفيذ قرارات الغلق فورا لها.









وكان المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز القناطر، أمر بإيداع مريض نفسي والمتهم بقتل والده ووالدته بمنطقة باسوس إحدى مؤسسات الصحة النفسية بعد ورود تقرير الطب النفسى الذى تم إجراؤه على المتهم وتبين عدم سلامة قواة العقلية، كما أنه لم يكن بوعيه خلال الواقعة التى راح ضحيتها والداه.









وأكد تقرير الطب النفسى أن المتهم ارتكب الجريمة وهو يعانى من مرض عقلى، كما أن الجريمة تمت قبل يومين من اكتشافها، حيث ذهب أحد أقارب الأسرة للاطمئنان عليهم فشم رائحة كريهة وبإبلاغ الشرطة جرى اكتشاف الجريمة.









وكان مريض نفسى أقدم على طعن والده ووالدته بسكين حتى الموت وأصيب بعدها بحالة هياج شديد وجلس يهذى بألفاظ وكلمات غير مفهومة وتم السيطرة عليه بواسطة أجهزة الأمن والتحفظ عليه لحين التحقيق معه تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى القناطر الخيرية، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثتين والتحفظ على الأداة المستخدمة فى الحادث.