صباح البلد يهنئ نادي الزمالك بالصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا..فيديو

هنأت الإعلامية فرح سعيد، لنادي الزمالك بعد فوزه على الرجاء المغربي ووصوله إلى الدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا.
وأضافت "سعيد" خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن لأول مرة يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا مصري خالص
ومن جانبها أكدت الإعلامية لميس سلامة، على أن الزمالك يقدم كرة حلوة ونتائج حلوة، معقبة: هو فعلا لعب على طريقة الفن والهندسة ليس فقط في البطولة الإفريقية ولكن في كل المباريات المحلية والأفريقية.
ومن جانبها أكدت الإعلامية لميس سلامة، على أن الزمالك يقدم كرة حلوة ونتائج حلوة، معقبة: هو فعلا لعب على طريقة الفن والهندسة ليس فقط في البطولة الإفريقية ولكن في كل المباريات المحلية والأفريقية.
وأضافت نحتاج إلى أن يكون لدينا روح رياضية، متابعة: مصر هي اللي صعدت عايزين نشجع اللي هياكل الملعب ويقدم كرة حلوة
وأشارت على أن كلا من الفريقين قدما كل ما لديهما من طاقة وروح، ويجب علينا الفرح لفوز الأفضل.