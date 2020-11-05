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صباح البلد يهنئ نادي الزمالك بالصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا..فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:16 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسراء صبري
هنأت الإعلامية فرح سعيد، لنادي الزمالك بعد فوزه على الرجاء المغربي ووصوله إلى الدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا.


وأضافت "سعيد" خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن لأول مرة يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا مصري خالص

ومن جانبها أكدت الإعلامية لميس سلامة، على أن الزمالك يقدم كرة حلوة ونتائج حلوة، معقبة: هو فعلا لعب على طريقة الفن والهندسة ليس فقط في البطولة الإفريقية ولكن في كل المباريات المحلية والأفريقية.


وأضافت نحتاج إلى أن يكون لدينا روح رياضية، متابعة: مصر هي اللي صعدت عايزين نشجع اللي هياكل الملعب ويقدم كرة حلوة

وأشارت على أن كلا من الفريقين قدما كل ما لديهما من طاقة وروح، ويجب علينا الفرح لفوز الأفضل.

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