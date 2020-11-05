أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 5 -11-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 5- 11 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.





واستقر سعر صرف الدولار الأمريكى خلال مستهل تعاملات الخميس 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو 18.33 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.





وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.35 جنيه للشراء و20.47 جنيه للبيع.





وسجل الريال السعودى 4.20 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع.





وكانت أسعار العملات شهدت تباينا أمس، الأربعاء، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس الأول، الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.





وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.





وانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.20 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع، مقابل 18.21 جنيه للشراء، 18.43 جنيه للبيع.