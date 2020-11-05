حملات لـ تعقيم وتطهير مقار انتخابات مجلس النواب في القليوبية.. صور

قامت الأجهزة المحلية بمجلس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بجولة تفقدية للمرور على المقار واللجان الانتخابية بمدارس المركز والمدينة، للتأكد من جاهزيتها لإجراء العملية الانتخابية يومى السبت والأحد من الشهر الجاري، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.







وقال رفعت إننا نعمل ليل نهار على توفير كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لجميع مقار اللجان الانتخابية بكل المدارس بالوحدات المحلية والمدينة أيضا حيث تمت النظافة العامة والتطهير والتعقيم داخل اللجان الانتخابية ومحيط المقار الانتخابية والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أى مخاطر.



وأوضح رئيس مدينة كفر شكر أنه تم زيادة مصادر الإنارة وتوفير بدائل لها وتهيئة المناخ لكل الناخبين لتشجيعهم على الخروج والمشاركة في العملية الانتخابية وضرب المثل الأعلى فى المشاركة والوطنية لكل دول العالم.



وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية شملت تفقد مقر اللجنة العليا للانتخابات بنادي بنها الرياضي، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية.



حيث وجه المحافظ بتجهيز النادي إداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية وعلى البوابات الفرعية، وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، والتأكد من تجهيز دورات المياه، والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أى عقبات.



وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إنه تم متابعة كل اللجان الانتخابية بالمدارس وأيضا متابعة النظافة والتطهير والتعقيم وزيادة الإنارة ورفع كفاءة الكهرباء وتوفير كل الخدمات والإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية، وذلك بإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة.