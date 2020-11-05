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أخبار العالم

محمد بن سعيد اليحيائي.. سلطنة عمان تحصد جائزة حامد العثمان لدول مجلس التعاون الخليجي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:07 م
المكرم محمد بن سعيد
المكرم محمد بن سعيد اليحيائي
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مـيــــــس رضــــــا
حاز محمد بن سعيد اليحيائي، مساعد المدعي العام بسلطنة عمان بجائزة "حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام"، والتي منحت له بمباركة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تقديرا لتميزه في الأداء وارتقائه بالعمل القضائي.

وأقرّت جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي بموجب قرار وزاري في دورته الـ 130 في مارس من العام 2014 . 

وتمنح الجائزة سنويًا للمجيدين من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، تكريما لجهودهم المبذولة في أعمال التحقيق والنهوض بالعدالة الجزائية.

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