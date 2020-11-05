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أخبار العالم

لعبة التزوير والمحكمة العليا.. تفاصيل خطة ترامب الشيطانية للبقاء رئيسًا لأمريكا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:25 م
ترامب
ترامب
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الخميس، أن فوز المرشح جون بايدن وحصوله على 270 ناخبًا لا يعتبر نهاية الطريق بالنسبة للرئيس دونالد ترامب لأنه سيستخدم أدواته القانونية وأولهما التشكيك في نزاهة الانتخابات وإعادة فرز الأصوات وثانيهم اللجوء للمحكمة العليا الأمريكية التي عين بها 3 قضاة موالين له.

وقالت "يديعوت" إن ترامب قدم بالفعل التماسًا في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا ويطالب بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن. 

وتابعت الصحيفة العبرية أنه حال خسارة ترامب فإنه ينوي تكريس الأيام والأسابيع القادمة لسلسلة من المعارك القانونية في الولايات الرئيسية بـ أمريكا، على أمل استبعاد آلاف الأصوات الديمقراطية.

وأفادت الصحيفة العبرية أن جزءاً كبيراً من المعركة القانونية التي يخطط لها ترامب تعتمد على التصويت عبر البريد، لأن العديد من الولايات الأمريكية يمنحون سكانها فرصة التصويت في وقت مبكر قبل أسابيع من بدء يوم الانتخابات الرسمي.

وأضافت "يديعوت" أن غالبية الناخبين الذين صوتوا عبر مكتب البريد هم من الديمقراطيين ، في حين أن غالبية الناخبين الذين صوتوا في صناديق الاقتراع هم من الجمهوريين وذلك لأن الديمقراطيين يميلون إلى أن يكونوا أكثر قلقًا بشأن تفشي فيروس كورونا. 

وحذر الصحفيون والمعلقون الأمريكيون بالأسابيع الماضية من سيناريو يستغل فيه ترامب موجة الجمهوريين من الأصوات في وقت مبكر لإعلان النصر، وبعد ذلك عندما تأتي الأصوات من البريد ويضيق الديمقراطيون الفجوة فإنه سيدعي تزوير الانتخابات بحسب "يديعوت".

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