كل القلوب إلى الحبيب تميل.. شاهد أجمل ما قيل في مدح النبي

يعتبر ربيع الأول شهر الاحتفال والاحتفاء بذكرى مولد المصطفى (صلى الله عليه وسلم) قدوتنا وحبيبنا الذي علمنا الكثير من السلوكيات الحسنة على جميع المستويات، والتي إذا اقتدينا بها أصبحا في مقدمة الأمم كافة.





وفي ندوة له مع « صدى البلد»، ألقى أحمد مجدي صاحب الصوت الرخيم عددًا من الأبيات الشعرية في مدح النبي (صلى الله عليه وسلم)، والتي تعد من أجمل ما قيل في مدحه (عليه الصلاة والسلام).





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وكان من ضمن هذه الأبيات:



كل القــلوب إلي الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودلــيل.. أما الدلـــيل إذا ذكرت محمدًا صارت دموع العاشقين تسيل.. يا سيد الكونين يا عــلم الهدى هذا المتيم في حمـاك نزيـل.

هذا رســول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رســول.. هذا الغمـــامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبـيب يقيل.. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين ســـبيل.. صلى عليك الله يا عــلم الهدى ما حن مشتاق وسـار دليل.