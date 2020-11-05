رئيس مياه القناة: جاهزون للأمطار والسيول بفرق مدربة على أعلى مستوى

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن مهندسي وفنيي وعمال الشركة قاموا بأعمال تطهير خزان مياه الرسوة بجنوب محافظة بورسعيد، وذلك لزيادة السعة الاستيعابية، ويعُد ذلك الخزان احتياطيا استراتيجيا للمياه فى حالة حدوث انقطاع للمياه من محطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب، حيث إن الخزان يكفى لتعويض النقص وضمان توفير المياه أمام محطة الرسوة لمدة 3 ساعات، حيث تبلغ سعة الخزان 50 ألف متر مكعب.













وأضاف رئيس مياه القناة ، أنه جار إعداد مكتبة إلكترونية مدعمة بجميع المواد العلمية التدريبية للمدربين داخل الشركة والباحثين والمتقدمين بأبحاث علمية فى مجالات العمل بالشركة بهدف إتاحتها لجميع العاملين في قطاعات الشركة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، للاستفادة منها فى اى وقت، وذلك لرفع كفاءة العاملين والعمل علي التطوير المستمر للعنصر البشري بالشركة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواكبه التقدم التكنولوجي في مجالات العمل المختلفة بالشركة.





وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، الى رفع حالة الطوارئ القصوى في محافظات القناة الثلاثة وانه تم مراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث، مشيرا إلى أن هناك فرق طوارئ من مهندسو وفنيو ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم الأول مرة علي أعلي مستوى في محافظات القناة، علي كيفية للتعامل الفور والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، لافتا أن شركة مياه الشرب القناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار.



