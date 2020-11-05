بالأسماء .. تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمد إبراهيم الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية ، وتعيين الدكتور أحمد أنور السيد الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب ، وقيام الدكتور شريف إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم تنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري بأعمال رئيس مجلس قسم تنمية الثروة الحيوانية.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد استقبل الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ومستشار وزير الاتصالات والفريق الفني المرافق لها لبحث إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات " ابداع مصر الرقمى " داخل الجامعة وذلك بعد الانتهاء من عمل المعينات اللازمة بالجامعة.





وقال السعيد إنه تم خلال اللقاء مناقشة دراسة إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي داخل الجامعة لخدمة الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس وشباب محافظة القليوبية.





واشار رئيس الجامعة الى ان المركز التكنولوجى الجديد يهدف الى تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.





من ناحية اخرى استعرض رئيس جامعة بنها خلال اللقاء الإمكانيات التي تمتلكها الجامعة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي ، كما استعرض " السعيد " خطط الجامعة المستقبلية والإنشاءات الجديدة بمقر أرض الجامعة فى العبور ومشتهر وكفر سعد ومنها مشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور.