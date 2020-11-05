مصطفى بكري: الانتخابات الأمريكية تمضى إلى المجهول.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري أن الإنتخابات الامريكية تمضى الى المجهول، مؤكدا أنه حتى الان لا نعلم من الذي سيفوز بالإنتخابات الأمريكية وهناك سلسلة تغريدات كتبها الرئيس الامريكى الحالى ترامب تدل على الغموض الذي يسود الإنتخابات.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن ترامب أكد أن اى اصوات تأتى بعد يوم الانتخابات لم يتم احتسابها وكتب ايضا "اوقفوا الفرز" .





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن هناك موقفا حاسما ومعارضا لكل ما يجرى، مؤكدا أن دونالد ترامب حتى الأن غير قابل لنتائج الأنتخابات الأمريكية، لافتا إلى أن النتائج تشير الى تقدم المرشح الديمقراطي بايدن الذي حصل فى المجمع الانتخابي 264 صوتا مقابل 214 .





وأشار بكري إلى إلى أن جو بايدن يحتاج إلى 6 اصوات فقط ليفوز، مؤكدا أن ولاية نيفادا الصغيرة اصبحت اللغز فى الانتخابات الامريكية لانها 6 اصوات ولو حصل عليها بايدن سيصبح الرئيس الامريكي.



