السفير الصيني بالقاهرة يهنئ رئيس "الوفد" بمنصب وكيل أول مجلس الشيوخ

تلقى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ اتصالا من السفير الصينى بالقاهرة لياو لى تشيانج للتهنئة بتولى «أبوشقة» منصب وكيل أول مجلس الشيوخ.









وناقش رئيس حزب الوفد والسفير الصينى العلاقات المصرية - الصينية، فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر، وإقامته علاقات جيدة مع جميع دول العالم، بما فيها دولة الصين.









ونقل السفير الصينى لرئيس الوفد تحيات الشعب الصينى والحزب الشيوعى الصينى والرئيس الصينى، لتوليه منصب وكيل أول مجلس الشيوخ.









وقدم «أبوشقة» تحياته للشعب الصينى والحزب الشيوعى الصينى والرئيس الصينى على هذه اللفتة الكريمة التى تدل على عمق العلاقات بين البلدين، ووصولها إلى آفاق أكبر من التعاون، بما يصب فى مصلحة البلدين، ويخدم الشعبين الكريمين.









وأشاد «أبوشقة» بالعلاقات المصرية الصينية، ووصفها بأنها علاقات تاريخية متينة، بين بلدين من أعرق بلاد العالم، ولكل منها حضارة قديمة عريقة منذ آلاف السنين، بناها الإنسان العبقرى فى كل من مصر والصين.









وأوضح «أبوشقة» أن العلاقات بين مصر والصين تطورت فى جميع المناحى، فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التعاون مع جميع دول العالم، من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة، تسود فيها التنمية الاقتصادية والرخاء، ويتمتع فيها الشعب المصرى بسيادة الأمن.









وأثنى «أبوشقة» على التعاون بين الحزبين العريقين فى البلدين، حزب الوفد والحزب الشيوعى الصينى، بما يخدم التنمية الاقتصادية فى البلدين، ويصب فى مصلحة الشعبين المصرى والصينى.