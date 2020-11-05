جامعة عين شمس تكرم أطباء مستشفيات العزل لجهودهم في علاج مصابي كورونا

قام الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس اليوم، بتكريم نخبة من أبطال الجيش الابيض بمستشفيات العزل بالجامعة تقديرا لجهودهم في علاج ورعاية مصابي فيروس كورونا المستجد COVID-19.





أشاد المتينى بجهود كافة الأطقم الطبية وما قدموه من تضحيات تستحق التقدير المادى والمعنوى.





وأكد أن جامعة عين شمس كانت سباقة في إنشاء مستشفيات للعزل مشيرًا إلى استمرار الاستعداد التام لمواجهة أية موجات محتملة للفيروس.





و أضاف أن تكريم الأطباء وكافة الأطقم الطبية مستمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه الاحتفالية سيعقبها سلسلة من الاحتفاليات لتكريم كافة جنود الجيش الأبيض بطب عين شمس تقديرا لجهودهم.





وكانت هذه الاحتفالية قد سبقها لقاءات سابقة تم فيها تكريم عدد من أبطال الجيش الأبيض بالجامعة.



