حماية مزدوجة.. دراسة تكشف أفضل نوع كمامة

تؤدي جودة الهواء الملوث أيضًا إلى ظهور أعراض مشابهة لتلك الناتجة عن السعال الجاف الناتج عن فيروس كورونا الجديد، وخدش ، وخنق الحلق، والصداع ، والعيون الدامعة، فإن ارتداء القناع هو أهم الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك من الخطر المزدوج للتلوث و COVID.





وفقًا للدكتور جايالاكشمي تي كيه ، استشاري أمراض الرئة، مستشفيات أبولو ، بينما تحتوي أقنعة N95 على صمام تنفسي ، يجب أن يقتصر استخدام هذه الأقنعة على المجتمع الطبي أو أولئك الذين يواجهون تعرضًا عاليًا للجراثيم والفيروسات بشكل منتظم، "يمكن أن يكون هناك نقص في أقنعة N95 في الوقت الحالي.





وتابع أن استخدام قناع جراحي أو قماشي جيد الدرجة من شأنه أن يحمي من التلوث وكذلك فيروس كورونا COVID في الوقت الحالي."





واقترح الدكتور جايالاكشمي أيضًا أن استخدام الأقنعة الجراحية التي يمكن التخلص منها يمكن أن يكون شراءًا جيدًا، بدلًا من استخدام أقنعة N95، "طالما أنك تستخدم قناعًا يغطي أنفك ويخضع تحت ذقنك، وليس له أطراف فضفاضة أو يجعلك غير مرتاح ، فلا يوجد خطر إضافي للتلوث.





وأوضح يمكن أن تكون أقنعة FFP1 ، التي تحمل معدل ترشيح 95٪ ، استثمارًا جيدًا لأولئك الذين يواجهون تلوثًا خطيرًا على أساس يومي.





إذا كنت تستخدم قناعًا من القماش يمكن إعادة استخدامه، فتأكد من احتواء القناع على قماش من 3 طبقات فيه وخيوط خلف رأسك، يضمن تركيب الأقنعة، التي تحتوي على مشبك أو غطاء مقوس على جسر أنفك ، أن تأخذ هواءً أنظف وتتنفس جيدًا مع القناع.





كما أكد الدكتور Kinjal D. Modi ، استشاري أمراض الرئة في مستشفى هندوجا خار أيضًا على أن أقنعة N95 قد تكون غير مريحة للارتداء لساعات طويلة ، وإذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح ، فإنها تزيد من مخاطر التعرض.





كما حذر من أن بعض الأقنعة "العصرية" المتوفرة الآن ، التي تحتوي على الكثير من الترتر، قد لا يكون التطريز الإضافي عليها أفضل دروع لصحتك، قد يشكل القماش الشبكي أو قماش القناع الذي يحتوي على عدد كبير جدًا من الثقوب الصغيرة مخاطر.





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اقترحت السلطات أيضًا المخاطر العديدة لاستخدام الأقنعة ذات الصمامات، ويمكن للصمامات التي غالبًا ما يجدها المرء في أقنعة التنفس الخاصة ، تصفية الهواء السيئ ، لكنها تسمح أيضًا بدخول الجسيمات الدقيقة والجراثيم ، بما في ذلك فيروس كورونا.



