كيف تستعيد نشاطك بعد الشفاء من فيروس كورونا ؟.. دراسة تقدم 4 نصائح هامة

لم يتسبب فيروس كورونا COVID-19 في تعطيل حياة ملايين الأشخاص فحسب ، بل أثر أيضًا على صحتهم ولياقتهم البدنية، بينما نجا البعض من عدوى الفيروس القاتل ، فإن البعض الآخر إما لا يزالون يكافحون من أجل رعاية ما بعد الشفاء من الفيروس 19 COVID.





لى جانب المعاناة من آلام جسدية وعقلية لا حصر لها ، يكافح المرضى أيضًا لاستعادة طاقتهم وقوتهم ، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا، وبمرور الوقت، أصبح من الواضح أن صحة العضلات أمر بالغ الأهمية للتعافي بعد COVID-19، ومع ذلك إليك بعض الطرق الإستراتيجية لإعادة بناء قوتك بعد COVID-19 وفقا لموقع indiatimes.





1- النشاط البدني

في حين أن فيروس كورونا COVID-19 يسبب التعب والخمول لفترات طويلة ، فإنه يمكن أن يؤدي إلى الفقدان الطبيعي لقوة العضلات والطاقة الكلية ويسرعها، إلى جانب أنه يسبب تغيرات في التمثيل الغذائي، والصحة المناعية ووظيفة الأعضاء الداخلية، لذلك يصبح النشاط البدني أحد أهم جوانب عملية التعافي، لا تجهد نفسك ولكن حاول التحرك بقدر ما تستطيع، حيث سيساعد جسمك على العودة إلى شكله الطبيعي.



2- ممارسة تمارين المقاومة

إذا كنت تتطلع إلى بناء قوتك الأساسية وعضلاتك ، فركز على تمارين المقاومة، لن يتحدى جسمك فقط، ولكنه سيساعدك على استعادة قوة عضلاتك بكفاءة، ركز أكثر على عضلات ساقك وفخذك لأن هذه هي المناطق التي تفقد أقصى قدر من الحيوية أثناء المرض.



3- تناول البروتين

بينما يؤدي فيروس كورونا إلى فقدان الشهية ، يتم فقدان العديد من العناصر الغذائية الحيوية في هذه العملية، لذلك فإن البروتين ضروري لبناء عضلات قوية ومستقرة، إنه ما يعيد الطاقة إلى جسمك ويساعد أيضًا على إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الجهاز المناعي لن يؤدي ذلك إلى تجديد شباب جسمك فحسب، بل يمنحك أيضًا القوة لأداء وظائفك اليومية.

اقرأ ايضا: موجة كورونا الثانية أكثر قسوة.. هاني الناظر يحذر ويقدم نصائح وقائية هامة



4- تناول الفيتامينات