بعد عودتها من مهرجان الجونة.. زينب غريب تعلن إصابتها بكورونا

اعلنت الفنانة زينب غريب اصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها بإنستجرام.
وكتب زينب": انا ايجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة اتمنى التاس كلها تكون بخير".
وكانت قد أثارت الفنانة الشابة زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة والمثيرة خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، وارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا ارجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيت أسود مفتوحا من الصدر، وبنطلون شفاف من اللون البنفسجي، وتزينت بحقيبة على الوسط من الجلد الأسود، مع تصفيف شعر غجري وقليلًا من المكياج.