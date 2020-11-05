فى 365 يوما.. أناكوندا الزمالك هداف أمم إفريقيا ودورى الأبطال .. فيديو

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"

لاعب فريق الزمالك، الملقب بـ الأناكوندا رجلا لمباراة الأبيض والرجاء المغربي، التي أقيمت أمس الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.