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رياضة

فى 365 يوما.. أناكوندا الزمالك هداف أمم إفريقيا ودورى الأبطال .. فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:39 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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يسرى غازى
اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، الملقب بـ الأناكوندا رجلا لمباراة الأبيض والرجاء المغربي، التي أقيمت أمس الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


ويواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.


ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.


وحصل  مصطفي محمد لاعب المنتخب الأولمبي علي لقب هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما برصيد 4 أهداف، بعد ما نجح منتخب مصر الأولمبي في الفوز بالبطولة علي حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة.


وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم صاحب البطاقة الثالثة جنوب أفريقيا بعد الفوز علي غانا.


كما نجح أناكوندا الزمالك فى الحصول على صدارة هدافى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الحالية وسجل 8 أهداف مؤثرة فى مرمى المنافسين وتفوق على جاكسون موليكا هداف فريق مازيمبي السابق والمحترف حاليا فى الدورى الفرنسي بعد إحرازه 7 أهداف ويحتل المركز الثاني فيما جاء بنفس رصيد الأهداف المغربي أشرف بنشرقى فى المركز الثالث.
 
ويواجه لقاء القمة بين الأهلي والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا الأول من نوعه بين فريقين من بلد واحد، بعض الصعوبات على مستوى حالة الطقس يوم 27 نوفمبر الجاري.
 
وتتمثل العراقيل والصعوبات التى تواجه مباراة القمة بين القطبين الخاصة بحالة الطقس فى كون احتمالية هبوب عواصف رعدية وفرص سقوط الأمطار تصل إلى 10%، مع درجات حرارة نهارا تصل إلى 23 وليلا 14 درجة.

ورصد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مكافآت مالية يحصل عليها الفريق البطل وكذلك الوصيف فى مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تجمع بين قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك.

ووفقا للائحة تنص على أن يحصل بطل دوري أبطال إفريقيا فى النسخة الحالية على 2.5 مليون دولار فيما يحصد الوصيف على 1.25 مليون دولار.

فيما نصت اللائحة على حصول اتحاد الكرة بعد تواجد فريقين من مصر فى نهائى دورى ابطال إفريقيا على نسبة 5% من المبلغ المقرر أن يحصل عليه أي فريق الأمر الذى تحصل معه الجبلاية على نسبة 10% ويصل إلى 375 ألف دولار.

يذكر أن وكتب الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء تذهب إلى مصطفى محمد".

وتمكن مصطفى محمد من قيادة الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الرجاء 3 - 1، حيث سجل المهاجم الصاعد هدفي الفارس الأبيض الثاني والثالث.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.

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