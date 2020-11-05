شاهد| محافظ مطروح: ماراثون سيوة يدعم البيئة ولن يكون الأخير

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في الماراثون الرياضي للدراجات بواحة سيوة على هامش الاحتفالية بافتتاح اعمال ترميم قلعة شالي بمشاركة ٥٠ من شباب وشيوخ الواحة وعدد من الإعلاميين.





المبادرة من الإتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة والتراث والتعريف بسيوة والحفاظ على طبيعتها البيئية بمشاركة عدد من الشباب وزوار سيوة تحت عنوان ١٠ ايام من اجل المتوسط ( be eco )كمبادرة من الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع برنامج المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة مبادرة رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر.





وقال اللواء خالد شعيب ان ماراثون سيوة البيئي الاول جاء دعما للبيئة والمبادرات الهادفة للحفاظ عليها خاصة وان واحة سيوة تعد مدينة مستدامة .





وتابع محافظ مطروح عقب انتهاء الماراثوان الذى كان خط سيره حول مباني سيوة ذات العمارة البيئية والمبنية من "الكرشيف " المكون من خليط الملح والطين والذي بدأ من قلعة شالي التراثية والتى سيتم افتتاحها غدا والتعرف عليها





ودعا محافظ مطروح الشباب والسائحين الى زيارة واحة سيوة والاستمتاع بالسياحة البيئية بالمدينة مشيرا الى ان الماراثون لن يكون الأخير.