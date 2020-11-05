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عبد المنعم سعيد: على ترامب الفوز في بنسلفانيا لمواصلة السباق الانتخابي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:52 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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هاني حسين
قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن هناك زخما كبيرا شعبيا في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح جو بايدن، موضحا أنه حدثت تغييرات  تتمثل في زيادة الفروق بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية  في الولايات المتأرجحة.

وأضاف سعيد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "على ترامب ان يفوز في بنسلفانيا كي يكون قادرا على مواصلة السباق الانتخابي ".

وتابع" جميع محطات الإذاعة ووسائل الإعلام العامة تتابع عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، وحتى الآن  لم يحدث عنف في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية ".

وأكد مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الخميس، ضرورة احتساب كل صوت في الانتخابات الأمريكية. 

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "على الجميع أن يلزم الهدوء حتى اكتمال احتساب الأصوات"، مضيفا: " نشعر بالارتياح إزاء وضعنا وندعو للهدوء". 

وتابع بايدن في كلمته: "نحن نتجه إلى الفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج"، مشيرا إلى أن: "لا بد من إحصاء كل صوت في الانتخابات". 

وكذب بايدن في كلمته، الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب، بإعلانه الفوز، مؤكدا على استمرار عمليات الفرز في الولايات. 

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