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محافظات

نائب محافظ دمياط يتفقد المقار الانتخابية للتأكد من تحقيق أعلى درجات السلامة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:58 م
نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط يتفقد تجهيز المقار الانتخابية
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زينب الزغبي
تفقد نائب المحافظ اجراءات استعداد انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بحضور ئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ونائب رئيس المدينة لتفقد جاهزية المقرات الانتخابية بعدد من المدارس التى بها لجان انتخابية بمدينة دمياط وذلك لتوفير السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على صحة المواطنين وذلك لتحقيق أعلى درجات الجاهزية و توفير المناخ الآمن والمناسب و الملائم و توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للادلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.

ووجه نائب المحافظ بسرعة اتمام تجهيز المقار الانتخابية وانهاء كافة الاستعدادات الخاصة بها التى تضمن تحقيق أعلى درجات السلامة و الامان أثناء سير الانتخابات، وكذلك القيام باعمال التطهير و التعقيم و تركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية لتحقيق السلامة للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية و ورفع كفاءة المدارس التى بها لجان انتخابية و كذلك رفع كفاءة النظافة داخل اللجان و الشوارع المؤدية لها.
نائب محافظ دمياط يتفقد المقار الانتخابية للتأكد من تحقيق أعلى درجات السلامة

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