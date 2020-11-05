نائب محافظ دمياط يتفقد المقار الانتخابية للتأكد من تحقيق أعلى درجات السلامة

تفقد نائب المحافظ اجراءات استعداد انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بحضور ئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ونائب رئيس المدينة لتفقد جاهزية المقرات الانتخابية بعدد من المدارس التى بها لجان انتخابية بمدينة دمياط وذلك لتوفير السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على صحة المواطنين وذلك لتحقيق أعلى درجات الجاهزية و توفير المناخ الآمن والمناسب و الملائم و توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للادلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.



