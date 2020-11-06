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رياضة

أول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:29 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مجدي سلامة
علق الإنجليزي ستيفين جيرارد أسطورة نادي ليفربول عن معادلة النجم المصري محمد صلاح لرقمه القياسي مع الفريق في دوري أبطال أوروبا ، خلال المباراة الأخيرة.

ونجح محمد صلاح في معادلة عدد أهداف جيرارد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفًا في مرمى أتالانتا بالمباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم، الثلاثاء الماضي.

وأصبح الثنائي في قمة ترتيب هدافي ليفربول بالبطولة القارية برصيد 21 هدفًا، وأمام محمد صلاح فرصة كبيرة لتخطي هذا العدد من الأهداف وينفرد بالصدارة.

وقال جيرارد في تصريحاته عبر صحيفة هيرلاد الإسكتلندية : " الأرقام خلقت ليتم تحطيمها، أنا سعيد بمحمد صلاح كونه استطاع أن يتساوى مع أهدافي في دوري أبطال أوروبا ".

واختتم : " أتمنى أن يواصل على هذا الأداء وتخطي المزيد من الأرقام القياسية وأتوقع أنه سيكسر رقمي في القريب العاجل فالموضوع مسألة وقت".

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