AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

طريقة تفعيل بصمة الوجه في آيفون

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
طريقة تفعيل بصمة
طريقة تفعيل بصمة الوجه فى آيفون
Advertisements
قسم التكنولوجيا
تسعي معظم شركات الهواتف الذكية فى العالم لتقديم أفضل سبل الحماية و الخصوصية لمستخدميها، ولتشجيع أكبر عدد ممكن من المستهلكين للإقبال على هواتفها الجديدة التى تدعم هذه الميزات، لذلك يشهد كل عام ظهور تقنية جديدة متعلقة بالخصوصية و الحماية.

وبحسب موقع indiatoday، تعد إجراءات الخصوصية من أفضل خواص الهواتف الذكية، لحفظ المستخدم للمعلومات والصور الخاصة به، دون أن يراها المتطفلون على الهاتف، و إذا كنت لم تفعل بعد هذه المزية عليك تشغياها فوراُ.

تتنوع ميزة غلق الشاشة من كلمات المرور وبصمات الإصابع و حتى الرسومات، إلا أنه فى عام 2017 شهد العالم ظهور جيل آيفون الجديد X الذى جاء لأول مرة بميزة التعرق على الوجه Face id، حيث يتم إستخدام الكاميرا الأمامية لمسح بصمة الوجه لفتح الهاتف، وذلك من خلال مستشعر دقة للوجه و ما يطرأ عليه من تغيرات بمرور الزمن.

و لتفعيل هذه الميزة على هاتفك بداية من آيفونX وصولًا لـ آيفون 12 برو عليك إتباع الخطوات التالية: 

1- اذهب إلى Settings واختر Face ID.
2- اضغط على Face ID & Passcode
3- سيطلب منك أن تضع بصمة وجهك عن طريق الضغط على Get Started.
4- إدخل كلمة المرور لتمكين هذه الخطوة، وإذا كنت لا تملك رمزًا اصنع واحدا.

يجب عليك فى حالة ارتداء نظارة أن تفعل الميزة و أنت ترتديها حتى تقرأ بصمة وجهك بها أو بدونها، وبمجرد تفعيل الخاصية سيتم التعرف على وجهك في كل مرة تفتح فيها هاتفك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 إعدادات من واتساب يجب تفعيلها فورا.. إليك الطريقة

6 مزايا خفية.. آبل تكشف عن تغييرات جديدة فى سلسلة iPhone 12

5 قواعد بسيطة لحماية رسائلك على واتساب من الهاكرز.. تعرف عليها

واتساب يضيف ميزة جديدة لـ أندرويد يتمتع بها مستخدمو آيفون منذ سنوات.. اعرفها

اعرفها.. طريقة تأمين دردشات واتساب على هواتف أندرويد بـ بصمة الوجه Face ID

ترشيحاتنا

كفاية فتي.. لقاء الخميسي تدافع عن مهرجان الجونة بعد ظهور حالات كورونا

كريم ذكري يكشف سر تفوق الزمالك هذا الموسم

وكيل جيرالدو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة: اتبعوا هذا الإجراء

اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور

بتجاوز 12 ألف صوت| ترامب يتقدم على بايدن في جورجيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصابع كوفيد .. دراسة تكشف عن أعراض كورونا الغامضة

كيف تستعيد نشاطك بعد الشفاء من فيروس كورونا ؟.. دراسة تقدم 4 نصائح هامة

حماية مزدوجة.. دراسة تكشف أفضل نوع كمامة