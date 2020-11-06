طريقة تفعيل بصمة الوجه في آيفون

تسعي معظم شركات الهواتف الذكية فى العالم لتقديم أفضل سبل الحماية و الخصوصية لمستخدميها، ولتشجيع أكبر عدد ممكن من المستهلكين للإقبال على هواتفها الجديدة التى تدعم هذه الميزات، لذلك يشهد كل عام ظهور تقنية جديدة متعلقة بالخصوصية و الحماية.





موقع indiatoday، تعد إجراءات الخصوصية من أفضل خواص الهواتف الذكية، لحفظ المستخدم للمعلومات والصور الخاصة به، دون أن يراها المتطفلون على وبحسبإجراءات الخصوصية من أفضل خواص الهواتف الذكية، لحفظ المستخدم للمعلومات والصور الخاصة به، دون أن يراها المتطفلون على الهاتف ، و إذا كنت لم تفعل بعد هذه المزية عليك تشغياها فوراُ.





الكاميرا الأمامية لمسح بصمة الوجه لفتح الهاتف، وذلك من خلال مستشعر دقة للوجه و ما يطرأ عليه من تغيرات بمرور الزمن. تتنوع ميزة غلق الشاشة من كلمات المرور وبصمات الإصابع و حتى الرسومات، إلا أنه فى عام 2017 شهد العالم ظهور جيل آيفون الجديد X الذى جاء لأول مرة بميزة التعرق على الوجه Face id، حيث يتم إستخداممستشعر دقة للوجه و ما يطرأ عليه من تغيرات بمرور الزمن.





و لتفعيل هذه الميزة على هاتفك بداية من آيفونX وصولًا لـ آيفون 12 برو عليك إتباع الخطوات التالية:





1- اذهب إلى Settings واختر Face ID.

2- اضغط على Face ID & Passcode

3- سيطلب منك أن تضع بصمة وجهك عن طريق الضغط على Get Started.

4- إدخل كلمة المرور لتمكين هذه الخطوة، وإذا كنت لا تملك رمزًا اصنع واحدا.





يجب عليك فى حالة ارتداء نظارة أن تفعل الميزة و أنت ترتديها حتى تقرأ بصمة وجهك بها أو بدونها، وبمجرد تفعيل الخاصية سيتم التعرف على وجهك في كل مرة تفتح فيها هاتفك.