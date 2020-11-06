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فن

منى فاروق تبرز أنوثتها بإطلالة مبهجة.. شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:11 ص
مني فاروق
مني فاروق
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محمد بدران
نشرت الفنانة منى فاروق صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فى أحدث ظهور بعد عودتها من دبي. 

وظهرت منى فاروق بإطلالة أنيقة مرتدية بنطلون جينز أزرق فاتحا مقطعا من الركبة و بلوفر باللون الكاكاوى ونسقت معه حذاء رياضيا باللون الأبيض.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها وهو ما جعل إطلالتها جريئة وتكشف عن أنوثتها. 

وعلقت على الصورة: "ما تشيلش هم حاجة رزقك على ربنا مش في إيد حد #اطمنوا ربنا موجود🤍🤲🏻🙏🏻🤍" نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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