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مرأة

في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:31 ص
علا الفارس
علا الفارس
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الجمعة، الموافق 6 نوفمبر عيد ميلاد  الإعلامية الأردنية علا الفارس والتي أتمت اليوم عامها الـ 35.

واعتادت علا الفارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها سواء اليومية أو خلال حضورها المناسبات.

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وكشفت صور علا الفارس على انستجرام عن ذوقها الرفيع في اختيار الملابس التي تظهر بها، فهي تحرص دائما على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

وتتنوع إطلالات علا الفارس بين الأزياء الكاجوال والعصرية والملابس الكلاسيكية التي تسيطر في الكثير من الأحيان على أغلب إطلالاتها، فهي تحرص على اقتناء القطع التي تكشف عن قوامها المثالي.

كما تقوم الإعلامية الأردنية علا الفارس بتنسيق الأحذية الراقية والحقائب المميزة التي تمنحها مظهرا وإطلالة متكاملة، وتعتمد على تسريحات الشعر البسيطة ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل.

إليكم أبرز إطلالات علا الفارس في عيد ميلادها....

في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس
في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس
في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس
في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس
في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس
في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس
في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس
في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس
في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس
في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس
في عيد ميلادها الـ35 .. شاهد أبرز إطلالات علا الفارس

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