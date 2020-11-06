AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مديرا أوقاف القليوبية وأسوان على رأس حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:16 ص
حملة موسعة لنظافة
حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
واصلت مديرية أوقاف القليوبية اليوم الجمعة، حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود، مدير المديرية، أن المساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال ، وأن القيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين ، وسلوك لا يعرفه إلا المتقون ، وشرف يتزين به المؤمنون ، وعنوان يعرف به المسلمون ، قال تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ).

كما واصلت مديرية أوقاف أسوان اليوم الجمعة، حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، والالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد عزت مدير المديرية أن خدمة بيوت الله (عز وجل) والاهتمام بنظافتها وطهارتها شرف لنا جميعًا , وأن الدين والحضارة والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة ، وأن النظافة والطهارة من الأمور التي جبلت عليها النفوس البشرية ، واستحسنتها العقول الزكية؛ لذا فقد حث الإسلام على نظافة المساجد وطهارتها ورغب فيها ، ورفع من شأن أهلها في الدنيا والآخرة.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، واستعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
مديرا أوقاف القليوبية وأسوان على رأس حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد
مديرا أوقاف القليوبية وأسوان على رأس حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد
مديرا أوقاف القليوبية وأسوان على رأس حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعقيم مساجد أسوان استعدادا للجمعة الثالثة بعد فتح المساجد .. صور

لليوم الثاني على التوالي.. الأوقاف تواصل حملتها لتعقيم وتنظيف المساجد استعدادا لصلاة الجمعة

شاهد| أوقاف القليوبية تواصل حملة تطهير المساجد.. وكيل الوزارة: خدمة بيوت الله شرف

مدير مديرية أوقاف السويس على رأس حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد

بجميع المديريات.. الأوقاف تواصل حملاتها لنظافة وتعقيم المساجد

الأوقاف تواصل حملتها لـ نظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

شوبير : الزمالك يقترب من ضم ظهير المصري .. والمثلوثي قد يواجه مصير بابل

جورجيا.. بايدن يقلص الفارق في الساعات الأخيرة من الفرز

غدا.. تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات النواب في 13 محافظة

قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. اعرف لجنتك الانتخابية بـ 3 طرق

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد: الملعب يفصل بيني وبينك

AdvertisementS

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

وزير الإسكان: بدء حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

الشرطة الأمريكية تحقق في واقعة إحباط هجوم على مركز لفرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

اعتراف خطير من الجيش الإثيوبي بعد قرار أصدره آبي أحمد

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

الحكومة توضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم الجامعي

عكس التوقعات.. ترامب يتقدم بالانتخابات الأمريكية وهذا مصير بايدن

الصحة العالمية تقرع ناقوس الخطر: استعدوا لمواجهة وباء جديد

فضل إنجاب البنات في الإسلام

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور