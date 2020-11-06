مديرا أوقاف القليوبية وأسوان على رأس حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد

واصلت مديرية أوقاف القليوبية اليوم الجمعة، حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .





وأكد الشيخ صفوت أبو السعود، مدير المديرية، أن المساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال ، وأن القيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين ، وسلوك لا يعرفه إلا المتقون ، وشرف يتزين به المؤمنون ، وعنوان يعرف به المسلمون ، قال تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ).





كما واصلت مديرية أوقاف أسوان اليوم الجمعة، حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، والالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد عزت مدير المديرية أن خدمة بيوت الله (عز وجل) والاهتمام بنظافتها وطهارتها شرف لنا جميعًا , وأن الدين والحضارة والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة ، وأن النظافة والطهارة من الأمور التي جبلت عليها النفوس البشرية ، واستحسنتها العقول الزكية؛ لذا فقد حث الإسلام على نظافة المساجد وطهارتها ورغب فيها ، ورفع من شأن أهلها في الدنيا والآخرة.



