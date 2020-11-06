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رياضة

رغم الهزيمة أمام الزمالك.. كاف يمنح الرجاء المغربي مكافأة مالية كبرى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
الزمالك ضد الرجاء
الزمالك ضد الرجاء
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محمد السعيد
أكد تقرير مغربي اليوم، أن فريق الرجاء المغربي سيحصل على مكافأة مالية كبرى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، رغم وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا، من الدور النصف النهائي أمام الزمالك.

وخسر الرجاء أمام الزمالك بهدف دون رد في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، و 3 - 1 إيابا على ستاد القاهرة الدولي.

وذكر موقع " لو 360 سبورت"، أن فريق الرجاء المغربي سيحصل على مكافأة قدرها 875 ألف دولار من الكاف، نظيره وصوله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
 
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.

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