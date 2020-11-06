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محافظات

استعدادا للتصويت في المرحلة الثانية.. محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات النواب.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية شملت مقر فرز أصوات الناخبين لانتخابات مجلس النواب والتي ستجرى يومي السبت والأحد المقبلين والموافقين ٧، ٨ / ١١/ ٢٠٢٠ بمدرسة الزراعة بمدينة بنها، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم عملية الفرز لأصوات الناخبين.

ووجه المحافظ بتجهيز المقر إداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية، وعلى البوابات الفرعية وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار الكهربائي والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أى عقبات.

كما تفقد المحافظ مقر اللجان لانتخابات مجلس النواب  2020 وشملت الجولة المرور على مدرسة مصر الحديثة ابتدائي بنات ومدرسة الشهيد محمد جودة ثانوي عام و مدرسة الشهيد أحمد عبد النبي عطوة ثانوية بنات بمركز ومدينة الخانكة و مجمع مدارس اسكو بهتيم و مدرسة قاسم أمين و مدرسة يحيى المشد ) بحي شرق شبرا الخيمة ومدرسة الشهيد مصطفى لطفي بحي غرب شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المقار الانتخابية  لتكون على مستوى عالى من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان، حيث تأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأكد على العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وكذلك السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.

وأكد المحافظ حرصه وإهتمامه بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر، وظهور محافظة القليوبيه بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكدا على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الإنتخابية، كما توجه المحافظ إلى نادي المؤسسة العمالية لاستقبال وتحية قوات التأمين من قادة وضباط القوات المسلحة المتواجدين منذ الأمس لتأمين العملية الإنتخابية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 مليون و 278 ألفًا و78 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا يضم 1047 لجنة فرعية، بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركز ومدينة وحي.

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