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ديني

وزير الأوقاف: الشريف لا يبيع صوته في الانتخابات.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:34 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا في هذه الفترة مقبلون على استحقاقات وطنية، منوها أن الوطنية عطاء وبناء المؤسسات جزء من الانتماء له.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الرحمة والمغفرة، بمحافظة المنوفية، أن المشاركة الإيجابية في بناء مؤسسات الوطن جزء من الولاء له، منوها أن بناء الأوطان جزء لا ينفك عن صميم مقاصد الأديان.

وأشار إلى أن الأديان لا يمكن أن تنشأ في الهواء الطلق ولابد للدين من وطن يحمله ويحميه من الاختطاف.

وذكر أن من النبل والشرف، أن يكون الشخص أمينا في كل شئ، وأن يكون صوته أمانة لمن يراه خادما لهذا الوطن، والإنسان الشريف كما لا يبيع عرضه، كذلك لا يبيع صوته.

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