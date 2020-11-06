بعد قرار وزير التعليم العالي .. القصة الكاملة لواقعة أستاذ جامعة الإسكندرية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 3/11/2020 بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فقد عرض اليوم السيد عطا رئيس قطاع التعليم على سيادته ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور والذي أُجرى بمعرفة الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.









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وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأستاذ جامعي بجامعة الإسكندرية يسب القرآن الكريم علنا في إحدى المحاضرات؛ وهو ما أثار غضب كثيرين.





ومن جانبه، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قرارًا بوقف عضو هيئة التدريس صاحب واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن العمل وإحالته للتحقيق العاجل.





وفي السياق، ننشر فيديو الأستاذ الجامعي الذي قام بسب القرآن الكريم علنا خلال المحاضرات، حيث وقعت مشادة بين الأستاذ وبعض الطلاب لغضبهم من إساءته للقرآن؛ الأمر الذي دفعهم إلى الاعتراض عليه؛ حتى قام الأستاذ بطردهم من المحاضرة.





وانتهى - بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو – إلى التوصيات التالية:-





1 – إحالة الواقعة إلى السيد المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق.





2 – إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.





3 – استمرار وقف المُتهم عن العمل.





وفور انتهاء التحقيق، وجه السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة تنفيذ تلك التوصيات.





وتؤكد الوزارة على أن ما ارتكبه المذكور لا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية.





وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعي بالحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية، وأنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وسوف تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أي مخالفة في هذا الشان، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المسألة أو المحاسبة القانونية.

















بينما جاءت التعليقات لأعلى الفيديو: "في جامعة الاسكندرية ..دكتور جامعي اسمه محمد المهدلي يسب القرآن الكريم علنا في احدي المحاضرات بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه ويطرد الطلاب المعترضين على اساءته".

بينما جاء تعليق آخر "ربنا يستر الحاجات دي بعيده كل البعد عن المجتمع المصري ولا تمثله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مستهتر لا يغار علي دينه"، كما أعرب البعض عن استيائهم مما ورد في الفيديو، مطالبين بقرار فصل الأستاذ الجامعي.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تمت متابعة الوزارة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وتم تداوله من خلال مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل في ما تم تداوله مع إيقاف السيد عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على الوزير خلال ٤٨ ساعة.