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فن

ريهام عبد الغفور بطلة ربع قيراط.. تعرف على ميعاد العرض

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يبدأ غدا السبت، عرض الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، التي تحمل اسم "ربع قيراط"، وتقوم ببطولتها الفنانة ريهام عبد الغفور.

تعرض الحكاية بدءا من الغد، على قناة dmc، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وتناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.

يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

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