ياسمين فؤاد: السياحة البيئية منتج جديد يساهم في دعم الاقتصاد القومي.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، حرص الوزارة على تسويق السياحة البيئية بصورة صحيحة باعتباره منتج جديد،للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة.





وأضافت وزيرة البيئة،خلال حوارها مع الإعلامية جومانا ماهر، الذي يعرض عبر القناة الأولى،أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية من أبرز برامج دعم تطوير المحميات في مصر، كما أنه تم إدراج واحة سيوة ضمن المحميات التي تم تحديدها للحصول على الدعم.





وتابعت ياسمين فؤاد :"أننا وضعنا سيوة ضمن 13 مقصدًا للسياحة البيئية في مصر، وبالتالي فإننا ننشر معلومات جديدة عنها ونربط هذه المعلومات بشركات السياحة ووزارة السياحة والآثار لتسجيل أفلام عن سيوة ومجتمعها المحلي".





وقالت إن مصر ترأس مؤتمر التنوع البيولوجي،حيث جرى إطلاق المسودة الأولى من خارطة الطريق بشأن الحفاظ على الموارد الطبيعية حول العالم وخاصة في قارة أفريقيا حتى يكون صوتها مسموعًا، وكيفية الدعم المالي والتنموي للمشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجي من قبل الدول المتقدمة وكيفية إشراك مجتمعات محلية مختلفة للحفاظ على التراث الثقافي.





وواصلت: "نبدأ في قراءة ومناقشة هذه المسودة والتوافق عليها حتى نصل إلى تسليم الرئاسة لدولة الصين".





وتبلغ مساحة محمية سيوة 7 آلاف كم ضمن 30 محمية من محميات مصر الطبيعية، مُقسمة إلى 3 أماكن، هي الغربي والشرقي والوسط، لافتةً إلى أن تكلفة تطويرها تتراوح ما بين 50 مليون إلى 70 مليون جنيه، إذ ستسغرق خطة التطوير فترة تتراوح ما بين عام وعام ونصف العام.





وبدأت استراتيجية تطوير المحميات الطبيعية المصرية منذ عام، وذلك من خلال أكثر من محور، هي اللوائح والتشريعات لضبط بعض الأنشطة، مثل الأنشطة البحرية في مدينة شرم الشيخ، أما المحور الثاني فهو المجتمع المحلي، إذ أنه جزء من أي محمية طبيعية.





وتابعت، أن 97% من العاملين في محمية سيوة هم من أهلها، إذ تلقوا التدريب من خلال الوزارة وأصبحوا يمارسون مهن الباحث البيئي والحارس البيئي والتطلع إلى الطبيعة والكشف عن الطبيعة والحفاظ على أنواع النباتات والحيوانات.





وأردفت، أن المجتمع المحلي معني بالحفاظ على المحميات الطبيعية، اما المحور الثالث فهو استثمار القطاع الخاص وتمكينه من الحصول على أنشطة بالمحميات الطبيعية: "طرحنا اليوم لأول مرة مجموعة من المحميات على موقعها الإلكتروني لمحميات في المنطقة المركزية والفيوم والغابة المتحجرة ودجلة، حيث أطلقنا عنان القطاع الخاص لتقديم خدمات".





وأكدت، أن محمية سيوة لديها البحيرات وانواع فريدة جدًا من الحيوانات والنباتات والحفريات، إذ أن لديها تنوعًا مختلفًا من الزواحف والنباتات والحفريات والمياه يختلف تماما عن أي محمية أخرى.







