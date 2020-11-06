وزيرة البيئة تعلن بدء تطوير محمية سيوة بتكلفة 70 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدء تطوير محمية سيوه الطبيعية لتصبح واحدة من اهم مقاصد السياحة البيئية على مستوى العالم، فى اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية و الترفيهية و الاجتماعية.





واستكمالا لحملة Eco Egypt للسياحة البيئية و التي اطلقتها الوزارة و التى تتضمن 13محمية طبيعية تختلف فى طبيعتها وثرواتها و تنوعها البيولوجى وطبيعة الانشطة السياحية بها وفق موقعها لتمنح مصر تنوع وغنى فى أنشطة السياحة البيئية من اجل التأكيد على تنوع المنتج السياحى البيئى فى مصر وثراء انشطتها من محميات شرم الشيخ الى محمية سيوه .





جاء ذلك خلال جولة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التفقدية بمحمية سيوه الطبيعية لمتابعة خطة تطوير والترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بمصر وذلك بحضور الفريق المسئول عن التطوير و خبراء السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية .





واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان خطة تطوير محمية سيوة تستغرق فترة زمنية تتراوح بين سنة الى سنة و نصف و تمويل يتراوح بين 50 الى 70 مليون جنيه من أجل احداث نقلة نوعية حقيقية تكون فيها محمية سيوه رمز للسياحة البيئية و العلاجية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص و شركاء العمل البيئى و المجتمع المحلي و الذى تحرص الوزارة على اشراكه لانه قلب عملية التطوير و اساسها و احد العناصر الهامة للحفاظ على الثراء البيئى و الثقافى بالمحميات و الترويج لمنتج فريد للسياحة البيئية بمصر مشيرة الى قيام الوزارة اليوم بطرح مجموعة من المحميات على الموقع الاكترونى الرسمى لها وهى محميات الفيوم والغابة المتحجرة ودجلة للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها والاستثمار فيها.

واكدت ان ملامح التطوير تشمل تعديل اللوائح والتشريعات اذا كانت تحتاج لإصدار قانون معين لضبط انشطه معينه للحفاظ على التنوع البيولوجى مثلما حدث فى تنظيم الانشطة بشرم الشيخ كذلك إشراك القطاع الخاص والجهات المعنية من أجل حماية الموارد الطبيعية كجزء لا يتجزء من كافة الأنشطة و القطاعات و بما يجعل حماية البيئة فرصة و منحة للمجتمع من اجل التنمية مع التصالح مع الطبيعة والحفاظ على مواردها والاستمتاع بها فى ذات الوقت .

واوضحت ان مصر لديها العديد من المحميات الطبيعية منتشرة فى كافة ربوعها من محميات البحر الاحمر وجنوب سيناء وما تزخر بها من شعاب مرجانية وكائنات بحرية فريدة الى محمية سيوه و التى يظهر فيها تنوع مميز بين الزواحف والنباتات والحفريات والماء والملح مؤكدة ان الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة للترويج عالميا للسياحة البيئية وما تمتلكة مصر من ثروات فريدة على مستوى العالم.





كما تضمنت الجولة اجتماع مع العاملين بالمحمية للوقوف على كافة الاحتياجات والاقتراحات الخاصة بتطوير المحمية باعتبارهم جزء أساسى من المحمية وأساس العمل بها ولابد من الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى كما أن 97%من العاملين بالمحمية من المحتمع المحلى فى سيوة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى جهود مصر كرئيس للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى حيث تم الانتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم خلال ازمة انتشار فيروس كورونا تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى العالم و خاصة افريقيا وتطرح أساليب الدعم المالى للمشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجى من خلال الدول المتقدمة من خلال إشراك كافة شركاء العمل البيئى و المجتمعات المحلية و جارى حاليا مناقشتها و الاستقرار عليها .





جدير بالذكر أن محمية سيوة تم إعلانها محمية طبيعية عام 2002 وتعتبر من المناطق الغنية بالمقومات السياحية المتميزة منها سياحة الآثار - السياحة العلاجية - وسياحة السفارى - والسياحة الصحراوية نظرًا لما تتمتع به المنطقة من وجود مناطق أثرية متميزة مثل معبد الإله آمون ونقوش ولوحات تصور الملوك يقدمون القرابين للآلهة وقاعة تتويج الاسكندر الأكبر، وجبل الموتى بمنطقة الدكرور وبه بعض المومياوات القديمة والمقابر الأثرية من العصر الرومانى والتى بها مجموعة من العملات والحلى الأثرية.



