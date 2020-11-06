مدافع الزمالك على رادار المصري البورسعيدي

دخل محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضمن اهتمامات مسؤولي النادي المصري البورسعيدي.





يأتي هذا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة النادي البورسعيدي في تدعيم صفوف الفريق.





ولا يشارك محمد عبد السلام حاليا بصورة أساسية مع القلعة البيضاء في مباريات الزمالك.





وهذا في ظل اعتماد الجهاز الفني على الثنائي محمود علاء ومحمود الونش إضافة إلى تواجد محمد عبد الغني كبديل.





ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مفاوضات من قبل مسؤولي النادي البورسعيدي مع إدارة القلعة البيضاء بشأن الحصول على خدمات المدافع الصاعد في الموسم الجديد.