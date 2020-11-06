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تعليم

عميد تربية عين شمس: نجاح التعليم عن بعد يتخطى 70% ونسعى لطرق بديلة لمساعدة الطلاب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:00 م
الدكتور ماجد ابو
الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.

وأضاف عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم الاعتماد على  تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة .

وأشار الدكتور ماجد إلى أن نسبة نجاح التعليم الإلكتروني يتخطى حاجز الـ 70% ونسعى دائما للحلول البديلة لمساعدة الطلاب لضمان سير العملية التعليمية دون أي تقصير في حق الطالب ومنها رفع جميع المحاضرات علي جميع المواقع التواصل الاجتماعي المتاحة أمام الطالب وغيرها من الوسائل التي تساعد الطالب على الحصول على المعلومة بشكل بسيط.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.
وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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