عميد تربية عين شمس: نجاح التعليم عن بعد يتخطى 70% ونسعى لطرق بديلة لمساعدة الطلاب

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.
وأضاف عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم الاعتماد على تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة .
وأشار الدكتور ماجد إلى أن نسبة نجاح التعليم الإلكتروني يتخطى حاجز الـ 70% ونسعى دائما للحلول البديلة لمساعدة الطلاب لضمان سير العملية التعليمية دون أي تقصير في حق الطالب ومنها رفع جميع المحاضرات علي جميع المواقع التواصل الاجتماعي المتاحة أمام الطالب وغيرها من الوسائل التي تساعد الطالب على الحصول على المعلومة بشكل بسيط.
وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.
وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.