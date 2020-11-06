AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عاصي الحلاني لـ صدى البلد: لا مانع من خوض تجربة التمثيل بشرط

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

كشف الفنان عاصي الحلاني عن المعايير التي تحدد اتجاهه إلى السينما.


وقال في تصريحات لـ صدى البلد": معايير الاتجاه للسينما والدراما معروفة فانا لا امانع في خوض تجربة السينما والدراما ان وجدت عملا يضيف لي وورقا يليق وموضوعا يتناسب مع تاريخي واسلوبي واذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن اتردد ابدا في خوض التجربة.


وكان قد كشف الفنان عاصي الحلاني عن تقديمه اغنية مصرية ضمن برنامجه بحفل مهرجان الموسيقى العربية الذي تنطلق فعالياته يوم ١ نوفمبر وتنتهي ١٠ من نفس الشهر، وتحمل اسم"أيوة يامصريين".


وقال في تصريحات لـ "صدى البلد": أغنية ايوة يامصريين هدية محبة لمصر وشعبها الحبيب ومن البداية اتصل بى  صديقى ومدير أعمالى فى مصر المنتج الفني شريف ضياء، وقال لي ان هناك اغنية رائعة ستعجبني، وهى من تأليف أحمد علاء وألحان سامر ابو طالب وتوزيع زووم  واعجبتني جدآ وطلبت تنفيذها فورا وكان لى الشرف أن أقوم بغنائها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالات أكتوبر.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخرهم عاصي الحلاني.. تعرف على نجوم عرب غنوا للجيش المصري

هوت شورت.. زوجة عاصى الحلانى تستعرض رشاقتها في الجيم بإطلالة جريئة.. شاهد

بإطلالة جذابة.. زوجة عاصى الحلانى تخطف الأنظار عبر إنستجرام

عاصي الحلاني في حوار لـ صدى البلد: انفجار مرفأ بيروت عمّق الجراح.. وأقدم أغنية شعبي في الألبوم الجديد

أيوة يامصريين.. عاصي الحلاني يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة في حفل الموسيقى العربية

نشرة كورونا الفنية.. تفاصيل إصابة أسرة عاصي الحلاني وأمينة خليل بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

عكس التوقعات.. ترامب يتقدم بالانتخابات الأمريكية وهذا مصير بايدن

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوسط الفني

الهبوط يثير أزمة في الجبلاية.. حرس الحدود وطنطا يرسلان اعتراضا إلى الفيفا وٱخر موعد 11 نوفمبر

رغم الهزيمة أمام الزمالك.. كاف يمنح الرجاء المغربي مكافأة مالية كبرى

تهرب من سداد 5 مليارات و700 مليون جنيه للضرائب.. ضبط الممثل القانوني لإحدى الشركات

لمن يعانون من آلام الركبة.. أخطر 6 تمارين رياضية وأفضل البدائل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمن يعانون من آلام الركبة.. أخطر 6 تمارين رياضية وأفضل البدائل

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة مي سليم في عيد ميلادها

طريقة عمل كفتة البطاطس بـ 5 وصفات