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محافظات

وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:23 م
وقف بناء عقار مخالف
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الإنتخابية
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عبد العزيز جمال
ترأس اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين اليوم الجمعة حملة برفقة مسؤولي إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات لفرض الانضباط وضبط المخالفات بالحي.

أكد جودة إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار رقم ٢٢ شارع السويس من شارع خالد بن الوليد بمنطقة بير ام سلطان والتحفظ على المخالفين وتسليمهم لقسم شرطة البساتين لعرضهم على النيابة المختصة وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد اللواء جودة على إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين.

وفي سياق اخر تم المرور على المدارس لمراجعة أعمال النظافة داخل وخارج المدارس وتم التعامل ورفع القمامة اولا بأول تمهيدا لبدء العملية الانتخابية.

كما تفقد رئيس حى البساتين اليوم أعمال تطهير بالوعات الأمطار بشارع الشركة الكويتية مع شارع الجزائر المعادي الجديدة واعمال إصلاح كسر ماسورة مياه أمام عمارات البرج واعمال اصلاح صرف صحي أمام عمارة ١٧ مدخل ١ عمارات العرائس وتم الانتهاء من إلاصلاح.

وأكد  اللواء أحمد جودة على ضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال وح مشكلات المواطنين بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور
وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور

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