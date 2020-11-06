الشباب والرياضة تواصل ماراثون انتقاء المواهب بكافة محافظات الجمهورية

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ماراثون انتقاء المواهب الناشئة في المرحلة الجديدة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بكافة محافظات الجمهورية في ألعاب ( الجودو - التايكوندو - المصارعة - الملاكمة - العاب القوي - تنس الطاولة - رفع الاثقال).





وتستهدف المرحلة الجديدة تدشين عدد ١٠٠ مركز تدريبي تتوافر بهم الإمكانات الفنية والبشرية القادرة على تطوير المواهب وصولًا إلى مرحلة الاحتكاك الدولي ، حيث يستهدف المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بناء قاعدة من المواهب والأبطال الرياضيين في ١١ رياضة، لتكون القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية بعد ٦ أعوام تدريبية يقضيها اللاعبون داخل المشروع.



