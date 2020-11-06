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رياضة

الشباب والرياضة تواصل ماراثون انتقاء المواهب بكافة محافظات الجمهورية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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ريهام بكير
 تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ماراثون انتقاء المواهب الناشئة في المرحلة الجديدة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بكافة محافظات الجمهورية في ألعاب ( الجودو - التايكوندو - المصارعة - الملاكمة - العاب القوي - تنس الطاولة - رفع الاثقال).

 وتستهدف المرحلة الجديدة تدشين عدد ١٠٠ مركز تدريبي تتوافر بهم الإمكانات الفنية والبشرية القادرة على تطوير المواهب وصولًا إلى مرحلة الاحتكاك الدولي ، حيث يستهدف المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بناء قاعدة من المواهب والأبطال الرياضيين في ١١ رياضة، لتكون القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية بعد ٦ أعوام تدريبية يقضيها اللاعبون داخل المشروع.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وضمن توجيهات القيادة السياسية باكتشاف ورعاية المواهب في المجال الرياضي.

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