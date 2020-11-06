رسالة رومانسية من هنا الزاهد لزوجها أحمد فهمي في عيد ميلاده

حرصت الفنانة هنا الزاهد على أن تهنئ زوجها الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده، وكتبت له رساله رومانسية عبر حسابها على فيسبوك.





وجاءت فيها:طيب انا اول مرة اكتب كده بس حسيت ان يوم عيد ميلادك معبرتش اوي عن اللي جوايا. و قولتلك happy birthday my bestfriend





وتابعت:" حقيقي انت اكتر صاحب ليا في الدنيا. انت انضف و اطيب و احن و اجدع واحد في العالم. ربنا يخليك ليا وأنا دايما فخورة بيك.





يذكر أن احدث أعمال الفنان أحمد فهمى كان مسلسل "رجالة البيت"، والذى عرض فى رمضان الماضى 2020 وشارك فى بطولته أكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو واخراج احمد الجندى.









وشهد العمل حالة من الجدل الواسع فور عرضه، حيث لم يلق إعجاب البعض، وهو الأمر الذى دفع فهمى للاعتذار الى الجمهور الذى لم يعجبه العمل.