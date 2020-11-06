أكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 .. صور

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات الاميك عن اكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 وهذه الفئة من السيارات تعتبر أقل مبيعًا من السيارات السيدان المدمجة بسبب أسعارها المرتفعة و اتجاه اكثر العملاء لشراء السيارات الــ suv الكبيرة متعددة الاستخدامات .

















ولكن مبيعات السيارات السيدان زادت في الفترة الأخيرة في مصر مع توفر موديلات منافسة قوية فيها حيث حققت مبيعات 2500 سيارة في الفترة من يناير الي سبتمبر 2020.





و كانت اكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر هي السيارة بيجو 508 peugeot و التي تصدرت المبيعات في مصر وجاء ترتيب مبيعات هذه الفئة من السيارات في مصر في الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 علي النحو التالي :





1- بيجو 508 peugeot بعدد 1011 سيارة





2- أوبل انسجنيا opel insignia الجديدة بعدد 695 سيارة





3- شيفروليه ماليبو chevrolet malibu بعدد 434 سيارة





4- فورد فيوجن ford fusion بعدد 142 سيارة





5- أوبل انسجنيا opel insignia الشكل القديم بعدد 113 سيارة





6- ألفاروميو جوليا alfa romeo giulia بعدد 99 سيارة





7- هوندا أكورد honda accord بعدد 29 سيارة





8- كيا أوبتيما kia optima بعدد 10 سيارات





9- تويوتا كامري toyota camry بعدد 7 سيارات



