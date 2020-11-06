الصحة تفجر مفاجأة بشأن المعامل الخاصة بتحليل فيروس كورونا

أعلنت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية، بوزارة الصحة، أنه لا يوجد أي معمل خاص حاصل علي ترخيص من الصحة، لعمل تحاليل فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الجندي، في تصريحات لصدي البلد، أن المعامل المركزية والمراكز التابعة لها علي مستوي الجمهورية، هي الوحيدة المعتمدة لعمل تحاليل فيروس كورونا المستجد.









وأكدت رئيس المعامل المركزية، أن المعامل مرتبطة بعضها البعض إلكترونيا، وبنظام مرتبط بوزارة الصحة، لضمان جودة التحاليل وعدم التلاعب في النتائج.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية؛ لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.





وأوضحت الوزارة، أنه تم تخصيص 23 معملا على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل PCR للمسافرين إلى الخارج، إلى جانب المعمل الرئيسي بالقاهرة.





سوهاج.. مستشفى اخميم المركزي





بني سويف.. المعمل المشترك في بني سويف





بورسعيد.. مستشفى حميات بورسعيد





جنوب سيناء.. مستشفى الطور العام





اسيوط.. مستشفى صدر اسيوط بالوليدية





الغربية.. مستشفى حميات طنطا





الاقصر.. مستشفى حميات الأقصر





البحيرة.. المعمل المشترك بدمنهور





الدقهليه.. مستشفى المنصورة الدولي





الشرقيه.. المعمل المشترك بالشرقية





الفيوم.. مستشفى الفيوم العام





المنوفيه.. مستشفى حميات شبين الكوم





القليوبية.. مستشفى حميات بنها





المنيا.. مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط





الاسكندريه.. مستشفى حميات الاسكندريه





البحر الاحمر.. المعمل المشترك بالغردقه





شرم الشيخ.. مستشفى شرم الشيخ الدولي





الاسماعيليه.. مستشفى حميات الإسماعيلية



