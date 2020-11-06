AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:29 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
Advertisements
نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة هنادي مهنى  خلال حفل زفافها على الفنان احمد خالد صالح، وتألقت بها بفستان زفاف انيق ولافت باللون الابيض.



وتميز الفستان بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الابيض.

كما وضعت اكسسوارات للشعر باللون الفضي، ومنقوشة بمجموعة من الفصوص، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

كما ظهرت الفنانة هنادي مهنى ، بفستان مجسم باللون الأبيض، وبأكمام طويلة خلال عقد قرانها، ومطرز بشكل انيق ليبرز رشاقتها، واختارت وضع ماكياج بسيط وناعم.

ونشرت مجموعة من الصور الجديدة لها خلال الايام الماضية من احدث جلسة تصوير خضغت لها، وكانت بفستان ابيض بسيط ويتميز بتفصيلة انيقة ومختلفة.

وإليكم ابرز صور الفنانة هنادي مهنى ... 
بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة
بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة
بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة
بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة
بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة
بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة
بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد

بـ الكاجوال.. هنادي مهنا برفقة زوجها بعد عقد قرانهما .. شاهد

شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها

ترشيحاتنا

بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور

صدمة في ليفربول.. كلوب يعلن غياب نجمي الفريق عن مباراة مان سيتي بالدوري

اتفق مع فريق إماراتي.. أروابارينا يعتذر عن تدريب بيراميدز

ستظل في قلوبنا.. جماهير الرجاء تودع بدر بانون بعد انضمامه إلى الأهلي.. شاهد

بيان عاجل من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

تسلل إلى المنزل.. كلب ضال ينهش رضيعًا حتى الموت بالإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة

هاني الناظر يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا

بدلة لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير