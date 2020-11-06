بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة





وتميز الفستان بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الابيض.





كما وضعت اكسسوارات للشعر باللون الفضي، ومنقوشة بمجموعة من الفصوص، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.





كما ظهرت الفنانة هنادي مهنى ، بفستان مجسم باللون الأبيض، وبأكمام طويلة خلال عقد قرانها، ومطرز بشكل انيق ليبرز رشاقتها، واختارت وضع ماكياج بسيط وناعم.





ونشرت مجموعة من الصور الجديدة لها خلال الايام الماضية من احدث جلسة تصوير خضغت لها، وكانت بفستان ابيض بسيط ويتميز بتفصيلة انيقة ومختلفة.





وإليكم ابرز صور الفنانة هنادي مهنى ...