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أخبار العالم

بيان عاجل من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:01 م
ترامب يصدر بيانا
ترامب يصدر بيانا بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية
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قسم الخارجي
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا طارئا بشأن سير العملية الانتخابية، وسط مؤشرات تفيد بتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في بيان إنه سيواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن عملية الانتخابات لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتهم.

وتابع ترامب في بيانه "لن أستسلم أبدا عن القتال من أجلك ومن أجل أمتنا".

وأوضح ترامب أن الشعب الأمريكي يستحق أن يتم فرز الأصوات بكل شفافية، مضيفا أنه يطالب منذ بداية الاقتراع باحتساب جميع الأصوات المشروعة، مع إلغاء أصوات جميع البطاقات غير المشروعة.

وشككت حملة ترامب الانتخابية في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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