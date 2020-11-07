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تعليم

اليوم.. بدء دورة TOEFL لطلاب برنامج الساعات المعتمدة في ألسن عين شمس

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الدكتورة أماني حلمي توما مدير وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المتنوعة علي ان تبدأ دورة TOEFL ، اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، وذلك، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية،  وإشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر.


وأوضحت  أن الدورات هي: دورة فى الترجمة السياسية و مصطلحات الأمم المتحدة ، دورة فى صوتيات اللكنة البريطانية  ( لطلاب قسم اللغة الإنجليزية بالكلية )، دورة فى المحادثة باللغة الإنجليزية ( لطلاب برنامج الساعات المعتمدة بالكلية )، دورة فى المحادثة باللغة الإنجليزية ، دورة فى القواعد العامة فى اللغة التشيكية، دورة IELTS، دورة TOEFL، دورة فى اللغة البرتغالية ، دورة فى القواعد العامة  فى اللغة الإنجليزية ، دورة فى الترجمة القانونية باللغة الإنجليزية ، دورة فى التصحيح و المراجعة اللغوية فى اللغة العربية.

ونوهت الى ان مدة كل دورة 16 ساعة  -  8 محاضرات  -  يومين أسبوعيًا ، و تعقد الدورات خلال شهري (نوفمبر - و ديسمبر 2020 ) تعقد الدورات بمعامل الصوتيات بالكلية ، التسجيل و سداد الرسوم بوحدة رفاعة بالدور الأرضي بالكلية.

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