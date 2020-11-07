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تكنولوجيا

FaceApp.. التطبيق الأكثر شهرة يدعم الآن فلاتر الفيديو.. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
تطبيق فيس آب
تطبيق فيس آب
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شيماء عبد المنعم
انتشر تطبيق FaceApp، بين مستخدمي الهواتف الذكية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، والذي حظي بشعبية كبيرة خاصة بين المشاهير الشباب، وذلك بفضل مرشح التقادم الذي يقدمه، حيث يعمل التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي لإظهار صور مستخدميه بعمر الشيخوخة أو العكس.

وبحسب ما ذكره موقع "androidheadlines"، يعتبر تطبيق FaceApp، هو المرشح الأكثر استخدام لإظهار الصور الشخصية في سن أكبر وهي الخاصية الوحيدة التي يقدمها حاليا، ولكن مع الإصدار FaceApp 4.0، سيقدم التطبيق دعما لمعالجة الفيديو كما هو الحال مع صور السيلفي.


وتظهر واجهة تطبيق FaceApp، علامة تبويب جديدة مخصصة لتصوير الفيديو، حيث يمكنك منح التطبيق الأذن لألتقاط وتسجيل مقاطع الصوت والفيديو معا، وكما يمكنك اختيار احد الفلاتر الأخرى إلى جانب مرشح الشيخوخة من بينها شاب، مبتسم، صاحب لحية.

الجدير بالذكر أن تطبيق FaceApp، يعد أحد التطبيقات الاكثر شيوعا واستخداما على وسائل التواصل الاجتماعى، فقد ظهره لأول مرة، في عام 2017 بخصائص فريدة في تغيير الصور باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وخوارزميات معينة لتحرير الصور وتعيدلها بشكل يبدو طبيعيا للغاية

وبعد تصدره التريند وقائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا خلال العام الماضي 2019، بفلتر الشيخوخة، ظهر التطبيق مرة أخرى في منتصف العام الجاري بفلتر جديد يمكنه تعديل الصور عن طريق خاصية تغيير الجنس الموجودة في التطبيق والتحويل صاحب الصورة من رجل إلى أمرأة أو العكس.


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