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أخبار العالم

تركيا تكشف موقفها حال فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:26 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
علقت تركيا على سير انتخابات الرئاسة الأمريكية، وسط مؤشرات أولية، عن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على دونالد ترامب.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي إن تركيا تتابع الانتخابات الأمريكية من الخارج، دون أن تفضل مرشحا على آخر.

وأضاف في مقابلة مع قناة تركية "أنقرة ليس لديها تفضيل بخصوص المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، فكل دولة تجري انتخاباتها ونحن نتابع من الخارج وحسب".

وحال إمكانية حدوث خلافات مع النظام التركي حال وصول جو بايدن للسلطة، رد قائلا "تركيا ليست تركيا القديمة، لقد حدث بالفعل تحول في العقلية في تركيا".

وأشار إلى أن  تصريحات بايدن السابقة حول تركيا كانت "مؤسفة"، مؤكدا أن وصول ترامب أو بايدن إلى السلطة أو وصول أي شخص آخر في بلد آخر للسلطة "لا يعني الكثير لتركيا".

وعن تواصل بلاده مع المرشح بايدن تحسبا لفوزه، قال أقطاي "سنواصل طريقنا مثل بقية الدول مع المرشح الفائز، ولا أعتقد بحدوث مشاكل بهذا الصدد، ولا فرصة لأي دولة بما فيها الولايات المتحدة لتنفيذ أي سياسة أو خطة في المنطقة عبر استبعاد تركيا".

وتشكك الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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