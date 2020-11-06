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محافظات

محافظ الغربية: توافر كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:54 م
محافظ الغربية : توافر
محافظ الغربية : توافر كافة الإجراءات الاحترازية
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احمد علي
اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن جاهزية محافظة الغربية لانتخابات مجلس النواب والتي من المقرر عقدها صباح الغد، وذلك بعد جولة تفقدية استمرت عدة ساعات شملت جميع المراكز والمدن والأحياء .

بدأت الجولة بتفقد مدارس الإمام الشافعي ،أم المؤمنين، طنطا الثانوية بنات ، الحكمة الثانوية ومعهدي الفتيات والأحمدي بحي أول طنطا، ثم تفقد المحافظ مدارس محمد فريد ، الإصلاح الجديدة، الإصلاح المشتركة، صادق الرافعي بحي ثان طنطا.

وانتقل المحافظ لتفقد مدارس مركز ومدينة المحلة، حيث تفقد مدارس الشهيد البزاوي ، الصناعية بنات ، أحمد عرابي، السادات الثانوية، السيدة عائشة، عبد المجيد سليم، عبد الرحمن بن عوف، السيدة زينب، بالإضافة إلى مقر قوات التأمين بقرية محلة أبو علي.

ثم توجه المحافظ لتفقد المقار الانتخابية بمركز ومدينة سمنود، حيث تفقد مدارس السادات الثانوية، السيدة خديجة، سمنود الرسمية، سمنود الثانوية ، التربية الفكرية، ومعهد سمنود الأزهري ومقر قوات التأمين بالمدينة واختتمت الجولة بتفقد مدرستي أم المؤمنين والوحدة بقرية الراهبين.

واستكملت الجولة عقب صلاة الجمعة بتفقد مدرسة مدينة العمال الإعدادية بنين بالمحلة، ومقر مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية بقرية بلقينا ، حيث قدم قائد القوة الشكر للمحافظ على حسن الضيافة وتوفير كافة الأدوات والمستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

وانتقل المحافظ لتفقد الاستعدادات في مركز ومدينة طنطا حيث تفقد مدرسة شبشير الحصة للتعليم الأساسي ، ومدرستي سعيد الطباع وعبد العزيز جاويش بمحلة مرحوم ، موجهًا رئيس المدينة بالمرور على باقي المقار وتجهيزها بهذا الشكل اللائق .

وفي مركز ومدينة قطور تفقد المحافظ المقر الانتخابي بالإدارة الزراعية، ومركز شباب المدينة، ومدرسة الأمل، ومقر مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية بقطور ، موجهًا مديري مديريات الشباب والرياضة والزراعة والتربية والتعليم بسرعة الانتهاء من استكمال باقي التجهيزات والمرور عليها مرة أخرى للتأكد من جاهزيتها.

كما تفقد المحافظ المقار الانتخابية بمركز ومدينة كفر الزيات حيث تفقد مدارس بلال بن رباح وعمر بن الخطاب وكفر الزيات الثانوية بنات ، محمود سعيد ، ومقر مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية بكفر الزيات، حيث أشاد المحافظ بوجود كافة التجهيزات من بوابات التعقيم والممرات الآمنة

وانتقل المحافظ إلى تفقد المقار الانتخابية بمركز ومدينة بسيون حيث تفقد مقر مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية ومدرستي سامح كمال والإمام الشافعي بقرية قرانشو ، مشيدًا بجاهزية المقار الانتخابية.

وفي مركز السنطة تفقد مدرسة الوحدة بشبراقاص، والسنطة الثانوية المشتركة ومدرسة مسهلة الجديدة الابتدائية ،ومدرستي اللواء وفيق ورامي صلاح بالمنشأة الكبرى ومقر مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية بالسنطة، موجهًا الشكر والتقدير لقوات التأمين على ما يبذلونه من جهود .

واختتمت الجولة بتفقد المقار الانتخابية بمركز ومدينة زفتى حيث تفقد مدارس الشهيد طُلبة السايح بقرية نهطاي، قاسم آمين الإعدادية المهنية الشهيد أبو الخير، مشيدًا بالتجهيزات وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ووضع اللافتات الإرشادية لتسهيل العملية الانتخابية .

يذكر أن محافظ الغربية قد بدء جولته في الثامنة صباحا  ورافقه وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع رؤساء المدن والأحياء.
محافظ الغربية: توافر كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية
محافظ الغربية: توافر كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية
محافظ الغربية: توافر كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية
محافظ الغربية: توافر كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية

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