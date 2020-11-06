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محافظات

استعدادا لانتخابات النواب.. تدشين غرفة عمليات مجلس الشباب المصري في بورسعيد..صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:54 م
تدشين غرفة عمليات
تدشين غرفة عمليات مجلس الشباب المصرى ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
بدأت غرفة عمليات مجلس الشباب المصرى ببورسعيد، عملها اليوم، استعدادا لانطلاق انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ و المقرر إجراؤها  غدا السبت على مدار   يومى 7و 8 من نوفمبر، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين في عملية التصويت.


وأكد  محمد سيف - مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري "، أن المجلس قام  بدوره التوعوي للمواطنين وحثهم على النزول واستخدام حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب بكل حرية وشفافية.


وأضاف " مسؤول قطاع القناة " أن هناك غرفة عمليات تعمل بكل جهد منذ الصباح الباكر قبل افتتاح اللجان موزعين على مستوى المحافظة حيث وضع مجلس الشباب المصرى  خطة عمل لمتابعة انتخابات مجلس النواب، يشارك فيها  ١٠٠ متابع محلى لتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية ببورسعيد،  ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.


وأشارت " ايمان الزغبى " عضو مجلس الشباب إلى أن أعضاء مجلس الشباب يعملون جميعا سواء لرصد المشهد الانتخابي أو دعمهم وتوثيق العملية الانتخابية من مختلف اللجان وتحليله ، وأن جميع اعضاء المجلس متواجدين على مستوى المحافظة  ليستطيع المواطنين التواصل معنا مباشرة، في حالة وجود أي تعليق على المشهد الانتخابي.


وطالب" سيف " الناخبين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والاستقرار السياسي والنهوض بالمشروع الوطنى للدولة المصرية والوقوف خلف الوطن في ظل التحديات الراهنة التي تواجه داخليا وخارجيا.  


يذكر أن اجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢  لجنة فرعية وعدد ٥١٥  ألفا و٧٩٠  ناخبا وناخبة،  تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركزا انتخابيا تضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشحا

والدائرة الثانية تضم  اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركزا انتخابيا يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشحا
استعدادا لانتخابات النواب.. تدشين غرفة عمليات مجلس الشباب المصري في بورسعيد..صور
استعدادا لانتخابات النواب.. تدشين غرفة عمليات مجلس الشباب المصري في بورسعيد..صور
استعدادا لانتخابات النواب.. تدشين غرفة عمليات مجلس الشباب المصري في بورسعيد..صور
استعدادا لانتخابات النواب.. تدشين غرفة عمليات مجلس الشباب المصري في بورسعيد..صور

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