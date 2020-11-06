أستاذ بهندسة طنطا يحصد المركز الأول عالميًا بقائمة أفضل 500 باحث في الطاقة الشمسية وتحلية المياه

حصد د. عبد النبي قابيل أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا، المركز الأول بقائمة أفضل 500 باحث في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه، طبقًا لقاعدة بيانات سيفال SciVal ، أحد منتجات الناشر الدولي إلسيفير والمعتمدة من منظمات التصنيف العالمية QS and THE.









يذكر أن قاعدة بيانات السيفال تستخدم في تحليل الأداء البحثى لمجموعة بحثية أو جامعة أو دولة وأيضا مقارنة الأداء البحثي لباحثين أو مؤسسات باستخدام مقاييس ومؤشرات مختلفة.





ويعتبر د. عبد النبى قابيل، الأعلى فى النشر الدولى في تاريخ جامعة طنطا، حيث بلغ مجموع أبحاثه المنشور فى كبرى المجلات العالمية أكثر من 350 بحث دولى تختص بمجالين أساسين، وهما الطاقة الشمسية ومجال تحلية المياه، موضحا أن عدد الاستشهادات المرجعية لبحوثه بلغت أكثر من 6 آلاف فى قاعدة البيانات الدولية Scoups .



