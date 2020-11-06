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أخبار العالم

فرنسا: لا علاقة للإرهاب بالدين الإسلامي.. نحارب أيديولوجيا متطرفة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:50 م
وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين
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قسم الخارجي
أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن "الإرهاب لا علاقة له بالدين الإسلامي"، وذلك خلال تصريحات أدلى بها من تونس إثر لقائه وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الوزير الفرنسي قوله "الإرهاب لا علاقة له بالدين الإسلامي .. فرنسا تجمعها بتونس علاقة تعاون تاريخية وسنعمل مع تونس لإيجاد الحلول للهجرة غير النظامية".

وتابع "الدين الإسلامي دين تسامح وأن الإيديولوجيا المتطرفة لا علاقة لها بالدين، مبينا أن هذه الإيديولوجيا القاتلة يجب مواجهته".

وأثنى دارمانان على المجهود الذي بذلته السلطات التونسية لتقديم معلومات حول منفذ هجوم عملية نيس الإرهابية.

وأوضح أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة ضد "أيدولوجيا" داعيا إلى "معركة ثقافية ضد هذه الأيديولوجيا وتمويلها ومكان تواجدها ومن يدعمها في الخارج".

كما التقى دارمانان برئيس الحكومة التونسية هشام المشييشي، ناقشا خلاله جهود الحد من الهجرة غير الشرعية.

ويقوم الوزير الفرنسي بجولة في دول المغرب العربي بدأت بتونس وينتقل بعدها إلى مالطا ومنها إلى الجزائر ثم المغرب.

وتأتي الزيارة عقب هجوم إرهابي في مدينة نيس الفرنسية، نفذه شاب تونسي وقتل خلاله 3 أشخاص، حث تشهد فرنسا مؤخرا سلسلة من الهجمات الإرهابية، أعقبتها أزمة مع بعض الدول العربية بسبب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.

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