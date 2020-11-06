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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع الجولة الثانية من انتخابات النواب 2020

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:44 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن
أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعدادات أعمال الرصد والمتابعة للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي تجرى على مدار يومي السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا غدا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد في الجولة الأولى التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر المنقضي، حيث تنافس على 28 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

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