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رياضة

شاهد.. نجلا دجيكو يدعمان والدهما من وراء الزجاج العازل بعد إصابته بـ كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:06 م
دجيكو ونجليه
دجيكو ونجليه
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إسماعيل محمود
نشرت أمارا دجيكو، زوجة اللاعب البوسني إدين دجيكو، فيديو لابنيها وهما يدعمان والدهما بعد إصابته بـ فيروس كورونا.

وأعلن البوسني إدين دجيكو، مهاجم نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وظهر نجلا دجيكو خلف زجاج عازل عن الغرفة التي يقضي فيها والدهما فترة العزل المنزلي، وهما يتحدثان مع دجيكو من خلف ذلك الزجاج ظاهرين دعمهما له، في فيديو نشرته زوجته عبر حسابها على موقع " إنستجرام".

ونشر دجيكو رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع " إنستجرام" جاء فيها:" أهلا بالجميع، لقد شُخصت بالإصابة بفيروس كورونا المستجد لسوء الحظ، وكما تعرفون يجب أن أحترم قواعد الحظر الصحي."

وأضاف: "أريد أن أؤكد لكل شخص يعرفني أنني لحسن الحظ لم تظهر عليً أي أعراض للمرض."

وأكمل قائلًا: "لأيام قليلة، سأكون مضطرًا للابتعاد عن زملائي في الفريق لكن عقلي وقلبي سيظلان معهم.. هيا روما."

وتأكد غياب دجيكو عن منتخب بلاده البوسني في فترة التوقف الدولية المقبلة والتي سيستكمل فيها مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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